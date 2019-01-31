Ученые разработали новый тип искусственной кожи

Фото: Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу"

Биологи и химики из Университетов Коннектикута и Торонто разработали новые датчики для искусственной кожи, благодаря которым можно будет ощущать атмосферное давление, вибрации и магнитные поля. Такая технология может помочь пострадавшим с ампутированными конечностями.

Новую разработку назвали «электронная кожа». Она представляет собой эластичный материал, имитирующий кожный покров. Датчик сделан из силиконовой трубки, заполненной жидкостью из нано частиц оксида железа и обернутой медной проволокой. Такой механизм может воспринимать изменения окружающей среды, вибрации звука и даже магнитные поля.

Изначально исследователи собирались создать механизм, который расширит человеческие возможности. Технология может «предупреждать» людей о предстоящей опасности.

В дальнейшем создатели планируют разработать материал, который больше похож на слой кожи. Им также надо убедиться, что новая технология биосовместима.

Текущий прототип стоит меньше 5 долларов, но ожидается, что рыночная цена станет выше после дальнейших испытаний и разработок.