Убаюкивание взрослых помогло улучшить их память

Ученые университета Женевы провели эксперимент, чтобы проверить, помогают ли убаюкивания уснуть не только детям, но и взрослым. Для этого они поместили 18 испытуемых на ночь в лабораторию и подключили к ним датчики. Кровати добровольцев покачивались с частотой 0,25 Герц всю ночь. Также проводилось контрольное измерение и эксперимент, когда механизм кроватей был включен, но не работал.

Перед засыпанием ученые попросили испытуемых запомнить 46 пар несвязанных между собой слов, а также проверили, сколько из них люди смогут назвать сразу. После пробуждения участники должны были снова назвать слова. Эксперимент показал, что после ночи на раскачивающейся кровати испытуемые смогли назвать больше пар.

Во время глубокого сна пики мозговых активностей (сигма-ритм и медленные осцилляции) должны совпадать. Убаюкивания не только не сбили эти ритмы, но и увеличили их частоту. По мнению ученых, именно это усилило консолидацию памяти — переход из кратковременной в долговременную.

Как объяснили исследователи, во время сна порог восприятия раздражителей повышается: человек может не проснуться от громкого звука или яркого света. Однако некоторый уровень восприятия все же остается. Ритмичные, но спокойные звуки или покачивания помогают синхронизировать работу разных отделов мозга, «выравнивания» ее, сообщает N+1.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин заявил, что Россия отстает от других стран в области изучения человеческого мозга. В связи с этим государство создаст программу поддержки исследований мозга.

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