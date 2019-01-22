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Поздние ужины признали безопасными для здоровья 

Мир24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Известное правило «не есть за два часа до сна» не имеет под собой оснований, выяснили японские ученые.
Считается, что поздние ужины вредят здоровью — уровень сахара не успевает нормализоваться до того, как человек ляжет в постель.
Представители Университета Окаямы провели масштабное исследование с участием 1 573 добровольцев. В течение нескольких лет они отчитывались в своем каждодневном режиме и регулярно сдавали анализы крови, сообщает BMJ Nutrition, Prevention & Health.
Большинство участников выдерживали двухчасовой перерыв между едой и сном, но 16% мужчин и 8% женщин этого не делали.
Результаты анализов показали, что у всех людей, вне зависимости от их графика, уровень сахара был примерно одинаков. Время ужина на него не влияло, в отличие от других факторов: веса, кровяного давления, физических упражнений, вредных привычек.
Авторы исследования отметили, что при здоровом образе жизни время последнего приема пищи никак не повлияет на самочувствие.
Ранее немецкие ученые выяснили, что отказ от завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем — такой рацион на 55% повышает вероятность диабета.
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