Сколько у человека лишних зубов

В любом медицинском справочнике содержится информация о наличии у человека 32 зубов. Из них восемь резцов, четыре клыка и 20 больших и маленьких коренных зубов. Это считается нормой для взрослого человека в возрасте от 25 лет и старше.

Консультант в области стоматологии Надежда Алексеева поясняет, что взрослый ряд постоянных зубов у человека формируется к шестнадцати годам. Но их в это время только 28. Четыре коренных зуба, так называемые зубы мудрости, вырастают только к двадцати пяти годам. Но не у всех. Согласно данным статистики, 25 процентов населения Земли зубов мудрости не имеют совсем. Так и живут с 28 зубами.

По логике, обладатели неполного комплекта зубов должны чувствовать себя неуютно. Но этого не происходит. Никаких неудобств не возникает. Шестнадцать коренных зубов вместо двадцати прекрасно справляются с пережевыванием пищи. Надежда Алексеева поясняет, что такое количество зубов может быть из-за генетической предрасположенности, особенностей питания или являться эволюционным развитием. С первой причиной все более или менее понятно. А вот вторая и третья между собой тесно связаны.

Антропологи выяснили, что у наших далеких предков было 44 зуба. Это было необходимо, так как человек ел сырую пищу, в результате поедания ее часто приходилось разрывать зубами, особенно, если это было мясо. Но в результате эволюции, когда мясо и другие продукты стали подвергаться термической обработке и пища стала намного мягче, количество зубов у человека стало уменьшаться, достигнув 32. А теперь и цифра 28 никого уже не смущает. Стоматолог, хирург, ортопед Султан Гаджиев поясняет, что в 80 процентов случаев у людей, которые едят много сырых овощей, фруктов, зубы мудрости появляются обязательно. Также, по словам доктора, все четыре третьих моляра (медицинское название этого вида коренных зубов) как правило прорезаются у жителей южных областей. Этому способствует большое содержание витамина D в организме, которым его щедро снабжает солнце.

Ученые утверждают: в связи с тем, что пища людей становится все более мягкой, челюстной ряд человека будет и в дальнейшем редеть. Природа не выносит бесполезных элементов и в процессе эволюции избавляется от них.

В США к этому вопросу подходят по-другому. Американский дантист Джером Лауренс поясняет: еще каких-то две сотни лет назад средняя продолжительность жизни человека не превышала 45-50 лет. К этому времени зубы у людей, если и выпадали, то далеко не все. Теперь же человек живет почти в два раза больше. И уже к 70 годам лишается большей части зубов. Имплантаты приживаются не у всех, но, если прижились, не всегда человеку удается свободно ими пользоваться. А зубы мудрости, появляющиеся последними, становятся теми якорями, на которые потом цепляются основы искусственной челюсти.

Для России это тем более актуально, что позволить себе даже один имплантат может далеко не каждый пенсионер, не говоря уже о большем количестве.

Надежда Алексеева рассказывает о новой тенденции, когда при малейших неудобствах, которые приносит появление зубов мудрости, люди стараются от них избавиться. Если зуб растет нормально, нужно просто переждать неприятные ощущения и ни в коем случае не удалять его. В преклонном возрасте эти зубы могут очень выручить, уверена стоматолог.

Однако, если зуб мудрости растет неправильно, изначально искривлен, своим появлением давит на челюсть, в результате чего она начинает подвергаться деформации, от него нужно срочно избавляться. То же нужно делать с криво вылезшим коренным зубом мудрости, даже если он не причиняет неудобств. Его очень трудно чистить, и как бы вы ни ухищрялись, полностью избавить от налета и микробов практически невозможно. А значит, этот зуб станет источником распространения гнилостных бактерий и кариеса.