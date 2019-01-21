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Какие риски для здоровья таит в себе галстук 

Мир24 + ещё 1 15 часов назад
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
Мужчины, которые постоянно носят галстук, подвержены рискам, связанным с нарушенным кровообращением мозга, сообщила «Вечерняя Москва».
Такой вывод сделала группа немецких ученых из Медицинского центра Университета Шлезвиг-Гольштейна в результате эксперимента, поставленного с участием 30 добровольцев. Участников разделили на 2 группы: в одной из них мужчины должны были носить галстук весь день, в другой — даже его не надевали.
Всем участникам в процессе эксперимента делали томографию, чтобы выявить влияние аксессуара на организм. Оказалось, что у «белых воротничков» — группы с галстуками — существенно уменьшилась церебральная циркуляция крови. Причина в том, что туго затянутый на шее галстук сдавливает сонные артерии и яремные вены.
По мнению ученых, влияние этого мужского аксессуара на организм в настоящий момент мало изучено. Это большое упущение, ведь для работников многих профессий и должностей галстук часто является необходимым атрибутом.
Например, галстук считается обязательным для государственных служащих, банковских и биржевых работников, а также для различных переговоров и официальных встреч. Хотя послабления встречаются и тут — французских парламентариев в 2017 году уже освободили от обязательного дресс-кода, включающего костюм и галстук.
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