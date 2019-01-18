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Генетики спроектировали мышей с необычными хвостами 

Naukatv.ru 1 час назад
Фото: Aires et al. - Developmental Cell
Во время изучения процессов развития организма две группы учёных случайно создали мышей с необычайно короткими и длинными хвостами.
Открытие связано с геном Lin28, который, помимо прочего, играет роль в регулировании размеров тела и обмена веществ. Исследователи Гарвардской медицинской школы пытались создать модели мышиного рака, спровоцированного Lin28, но в итоге обнаружили, что у испытуемых мышей были аномально длинные хвосты. Их коллеги из Научного института Гульбенкяна (Португалия) исследовали ген Gdf11, который участвует в развитии хвоста во время эмбрионального развития. У португальских мышей хвосты были короче и толще, чем у их обычных собратьев.
Оба случая связаны с развитием сомитов. Эти клеточные образования в конечном итоге разделяются на дерму, скелетные мышцы, хрящи, сухожилия и позвонки. По мере того, как эволюционируют существа, сомиты располагаются последовательно вдоль оси тела. Ген Lin28 управляет повторением образования позвонков. В дальнейшем учёные собираются проверить, изменяет ли редакция Lin28 другие системы органов аналогичным образом.
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