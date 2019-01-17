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Человеческие сосуды вырастили в чашке Петри 

Naukatv.ru 9 часов назад
Фото: IMBA
Канадским ученым впервые удалось вырастить человеческие кровеносные сосуды в лаборатории.
Как отмечают авторы исследования из Университета Британской Колумбии (Канада), их прорыв может оказать существенное влияние на исследование множества сосудистых заболеваний, включая диабет. Полученные органоиды представляет собой объёмную структуру, выращенную из стволовых клеток, которая имитирует сосуды и может использоваться для их изучения в чашке Петри. Эти так называемые «сосудистые органоиды» можно культивировать с использованием стволовых клеток. Готовые сосуды удивительно точно повторяют структуру настоящих кровеносных сосудов человека и функционируют соответствующим образом.
Исследователи имплантировали органоиды кровеносных сосудов мышам и обнаружили, что органоиды превратились в прекрасно функционирующие сосуды, включая артерии и капилляры. Это доказывает, что можно не только создать органоиды кровеносных сосудов из стволовых клеток человека, но также вырастить человеческую сосудистую систему у другого вида. Результаты работы могут помочь определить основные причины сосудистых заболеваний, а также разработать и протестировать новые методы лечения диабета.
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