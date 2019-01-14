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Как язвенный колит превращается в опухоль 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В ходе исследования ученые выяснили, как обычный колит может перерасти в опухоль кишечника.
Различные воспалительные заболевания кишечника увеличивают риск развития опухолей этого органа, и теперь ученые выяснили, каким образом это происходит. Известно, что первой реакцией нашего организма на инфекции и другие раздражители является воспаление. Но когда воспалительные процессы сохраняются длительное время, они приводят к бесчисленному множеству других расстройств, включая опухоли и сердечно-сосудистые болезни.
Учёные из Augusta University в американском штате Джорджия решили выяснить, как хронические воспаления толстого кишечника приводят к опухолям. Они установили, что при язвенном колите производится повышенный уровень супрессорных клеток миелоидного происхождения (MDSC), которые скапливаются в кишечнике. Повышенный показатель этих клеток приводит к росту уровня IL-10 — цитокинов, способных подавлять воспаления.
При этом функции IL-10 изменяются, и в результате эти цитокины активируют белок STAT3, который работает в качестве регулятора генов, что, в свою очередь, увеличивает выраженность двух генов DNMT1 и DNMT3b в кишечнике. Данные гены воздействуют на ДНК и со временем приглушают белок IRF8, который подавляет рост опухолей. Именно это и провоцирует развитие злокачественных новообразований.
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