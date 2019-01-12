Почему женщины не страдают дальтонизмом

Большинство информации мы получаем с помощью зрения (около 80%). Полноценное цветовое восприятие очень важно для качественной жизни. Оно обеспечивает правильное восприятие окружающего мира и гармонию с ним. У некоторых людей присутствует дальтонизм — врожденное или приобретенное заболевание. Выражается эта проблема в сниженной или полной неспособности распознавать цвета либо некоторые оттенки.

На остроте зрения дальтонизм никак не сказывается. Дети дошкольного возраста могут и вовсе не догадываться о его наличие. Примечателен тот факт, что у женщин практически не бывает дальтонизма. Также учеными было установлено, что они различают больше оттенков по сравнению с мужчинами. Более подробно с этим исследованием можно ознакомиться в книге Д. Хьюбела. «Глаз, мозг, зрение». Как сообщают ученые Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, дальтонизм чаще встречается у представителей мужского пола. Женщины редко страдают от такого заболевания. Не удивительно, что дальтонизм считается мужским заболеванием. Эта болезнь становится серьезным препятствием в жизни.

Ученые рассказали, если у одного из родителей имеется дальтонизм, имеется высокая вероятность проявления ее у родившегося мальчика. У отца-дальтоника и полностью здоровой матери сыновья рождаются с нормальным зрением, но дочери могут стать носителем заболевания. Только тогда у ребенка будет сразу две хромосомы с дефектом. Девочка может заболеть только в том случае, когда цветовая слепота имеется у обоих родителей, то есть отец болен, а мать — носитель. Таких случаев встречаются крайне редко: один диагноз на тысячу женщин.

По словам сотрудников университета, причиной дальтонизма является генетический фактор. Передается заболевание по наследству через Х-хромосому. Обычно носителем выступает именно женщина и передает дефектный ген своему сыну. У мужчин набор хромосом составляет XY. У них отсутствует «запасная» хромосома. По подсчетам ученых примерно 8% мужчин страдает от дальтонизма, в то время как женщин болезнь касается только в 0,8% случаев, что бывает крайне редко.

Приобретенный дальтонизм встречается одинаково у представителей обоих полов. Происходит это из-за травм, различных заболеваний, связанных с головным мозгом, зрительным нервом глаз. Рабкин Е. Б. в своей книге «Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения» описывает различные случаи приобретенного дальтонизма, с которыми будет интересно ознакомиться. Лечения от дальтонизма на сегодняшний день нет, с ним приходится жить.