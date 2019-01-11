Тест на слух поможет диагностировать аутизм

Неинвазивный тест на качество слуха, который можно проводить в самом детстве, поможет диагностировать аутизм. Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно новым исследованиям, неинвазивный тест слуха может помочь раннему обнаружению и диагностике аутизма. В настоящее время дети с расстройством аутистического спектра обычно диагностируются в возрасте четырех лет с использованием тестов, которые в значительной степени полагаются на речь.

Но теперь исследователи из колледжа остеопатической медицины Лейк-Эри в Пенсильвании предполагают, что ключ к ранней диагностике может заключаться в обнаружении проблем со слухом.

Ученые предлагают обратить внимание на оценку слуха и проводит тестирование на акустический рефлекс, который измеряет изменения давления в среднем ухе в ответ на звуки. Эксперты уверены, что таким образом возможно определить индивидуальную чувствительность и скорость реакции на разные частоты.

“Часто люди с аутизмом страдают гиперчувствительностью, то есть даже относительно тихие звуки могут ощущаться ими как подавляющий шум", — говорит Рэнди Кулеша, профессор анатомии в колледже остеопатической медицины Лейк-Эри. Он также добавил, что новая методика поможет родителям и врачам определить диагноз на начальном этапе, что позволит «акклиматизировать чувствительность ребенка и сделать его восприятие мира гораздо менее интенсивным и пугающим».