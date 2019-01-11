Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест на слух поможет диагностировать аутизм 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Неинвазивный тест на качество слуха, который можно проводить в самом детстве, поможет диагностировать аутизм. Об этом сообщает издание The Independent.
Согласно новым исследованиям, неинвазивный тест слуха может помочь раннему обнаружению и диагностике аутизма. В настоящее время дети с расстройством аутистического спектра обычно диагностируются в возрасте четырех лет с использованием тестов, которые в значительной степени полагаются на речь.
Но теперь исследователи из колледжа остеопатической медицины Лейк-Эри в Пенсильвании предполагают, что ключ к ранней диагностике может заключаться в обнаружении проблем со слухом.
Ученые предлагают обратить внимание на оценку слуха и проводит тестирование на акустический рефлекс, который измеряет изменения давления в среднем ухе в ответ на звуки. Эксперты уверены, что таким образом возможно определить индивидуальную чувствительность и скорость реакции на разные частоты.
“Часто люди с аутизмом страдают гиперчувствительностью, то есть даже относительно тихие звуки могут ощущаться ими как подавляющий шум", — говорит Рэнди Кулеша, профессор анатомии в колледже остеопатической медицины Лейк-Эри. Он также добавил, что новая методика поможет родителям и врачам определить диагноз на начальном этапе, что позволит «акклиматизировать чувствительность ребенка и сделать его восприятие мира гораздо менее интенсивным и пугающим».
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские кости могут быть прочнее из-за клеток мозга
Раскрыта опасность зубной нити
Зимние погодные перепады опасны для сердца
Женщина перестала слышать мужчин из-за болезни
Что нужно знать о пищевой непереносимости
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
05:36
Как сохранить здоровье и молодость
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение