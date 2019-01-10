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Рассеивание света определит эффективность лечения онкологии 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Французские ученые обнаружили, что с помощью рассеивания света можно выявить места в раковой опухоли, на которые не подействовало лечение. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Специалисты Лионского университета Франции нашли метод, при помощи которого надеются изучить труднодоступные места раковой опухоли, чтобы узнать, как проходит лечение пациента. При освещении образования одночастотным светом ученые хотят увидеть места, где опухоль в ближайшее время должна увеличиться.
Сегодня эффективность лечения онкологии проверяют с помощью низкочастотного сигнала. Он пропускает жидкости, которые влияют на рост опухоли. Ученые уверены, если удастся доказать эффективность новой разработки, то следить за поведением рака станет гораздо легче.
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