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В мозге нашли причину курения и алкоголизма 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Уорикского университета (Великобритания) выяснили, какие изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя. Оказалось, что изменения в связности орбитофронтальной коры — показателе, которой характеризует структуру нейронных связей, — способствуют формированию вредных привычек. Статья исследователей опубликована в журнале eLife.
Орбитофронтальной корой называют участок префронтальной коры (лобные доли больших полушарий), который принимает участие в принятии решений и находится выше глазниц (орбит). Нейробиологи изучили нейронные механизмы в этой области, которые лежат в основе двух основных типов злоупотреблений веществами — курения и алкоголизма.
Исследователи проанализировали данные 831 добровольца, участвовавшего в Human Connectome Project, целью которого было полное описание анатомической и функциональной структуры нейронных связей в головном мозге человека. Полученные результаты были проверены на другом наборе данных, полученных при обследовании 1176 человек.
Оказалось, что у курильщиков наблюдается низкая функциональная связность в латеральной орбитофронтальной коре, связанной с импульсивным поведением. Для людей, страдающих от алкоголизма, характерна высокая функциональная связность медиальной орбитофронтальной коры, связанной с системой вознаграждения.
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