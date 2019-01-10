Китайский врач: «Органы всегда болеют парами»

Знания восточной медицины всегда поражают воображение своей глубиной. Ведь эти учения рассматривают тело человека не просто как набор органов, а как сложную систему переплетения физиологических функций и потоков энергии. В отличие от западных коллег, представители Востока считают, что происходящие в теле человека процессы неразрывно связаны с тем, что происходит в энергетической оболочке.

И сегодня мы еще немного приоткроем занавес над тайной традиционной китайской медицины и расскажет, что такое энергетические меридианы и как они работают.

Связь внутренних органов

На нашем теле расположено огромное количество биологически активных точек, которые работают для утилизации лишней энергии, а также отвечают за работу отдельных органов и систем. Это небольшие участки размером около 2 мм. Восточные целители заметили, что все эти точки складываются в цепочки, и дали им название — меридианы.

Всего целители выделяют 12 основных меридианов, каждый из которых отвечает за функционирование отдельных систем в нашем теле.

Меридиан легких

Отвечает за обмен веществ и дыхание. Осуществляет контроль над органами дыхания: гортань, трахея, бронхи. Воздействие на точки меридиана уменьшает проблемы с дыханием, снижает температуру. В паре с ним идет меридиан толстого кишечника.

Меридиан толстого кишечника

Он тесно связан с предыдущим, отвечает за пищеварение и за функцию выделения из тела человека переработанной пищи. Воздействие на этот меридиан помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваниях, нарушениях в слизистых оболочках.

Меридиан желудка

Он в ответе за важнейший энергетический орган человека — желудок. Именно этот орган отвечает за нормальный прием и переработку пищи. Нарушения в его работе снижают общие защитные свойства организма.

Меридиан селезенки и поджелудочной железы

Эти органы отвечают за то, чтобы усвоить из пищи максимум пользы. Этот меридиан крепко связан с предыдущим.

Сердечный меридиан

Меридиан отвечает за работу сердца и состояние сосудистой системы. От него же и зависят такие проявления, как мышление, эмоции и ощущения. Нарушение в его работе приводит к стрессу, что влечет за собой проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Меридиан тонкого кишечника

Этот меридиан участвует в дальнейшем процессе переваривания пищи, его клетки поглощают из нее воду. Он составляет пару сердечному меридиану. Воздействие на него помогает при боли в голове, шее, лопатках.

Меридиан мочевого пузыря

Отвечает за процесс выведения жидкости из тела. Воздействие на меридиан помогает при спазмах, кожных заболеваниях, нарушениях в ЦНС, головных болях.

Почечный меридиан

Он поддерживает активность всех тканей и органов, которые отвечают за рост и размножение. От его состояния зависит энергетическое состояние организма. Если с ним что-то не так, могут наблюдаться повышенная нервозность, раздражительность, нарушение сна.

Меридиан перикарда

Так же, как и меридиан сердца, влияет на работу сердечно-сосудистой системы, но имеет более широкую сферу влияния. Под контроль этого меридиана попадает сексуальная природа человека. Он оказывает воздействие на нервную систему человека.

«Три обогревателя»

Меридиан, отвечающий за эндокринную систему человека. Он делится на три отдела: верхний (органы грудной клетки), средний (желудок, селезенка), нижний (почки и половые органы). Связан с меридианом перикарда.

Меридиан желчного пузыря

Этот меридиан тесно связан с меридианом печени. Воздействие на него помогает избавиться от боли в области лба и висков, мигрени, артрита.

Меридиан печени

Правильные течения энергии в печени способствуют процессам сохранения и самообновления тела. Этот меридиан улучшает состояние и состав крови, активизирует выработку биологически активных веществ.

Как видишь, все меридианы связаны попарно. В каждый паре один орган представляет собой энергию ян, другой — энергию инь. Обычно энергия распределяется между парами меридианов равномерно, но если баланс нарушается, то страдают сразу оба органа. Чтобы было понятнее, объясним на примере.

Если поставлен диагноз «панкреатит», значит, наблюдается избыток энергии в меридиане поджелудочной железы и селезенки, но также наблюдается недостаток энергии в парном меридиане — меридиане желудка. А это говорит о 90% вероятности гастрита с пониженной кислотностью.

Или наоборот, диагноз «гастрит с повышенной кислотностью». Это говорит об избытке энергии в меридиане желудка и недостатке в поджелудочной железе. То есть о дегенерации поджелудочной железы. Болезнь может даже никак не проявляться многие годы, от чего она еще опаснее.

Из этого можно сделать вывод: избыток энергии в меридиане вызывает гиперфункцию или воспалительный процесс в соответствующем органе, а недостаток — гипофункцию или дегенеративный процесс. Чаще всего первым мы обнаруживаем воспалительный процесс, а дегенеративные процессы проходят скрыто. Но они могут быть самыми опасными.

Органы всегда болеют парами, а это значит, что и лечить их нужно парами. Ведь ты можешь много лет безрезультатно лечить воспалительный процесс в одном из парных органов, не замечая гипофункцию другого. Любое лечение будет тщетным, пока баланс не будет восстановлен. Зная это, можно куда эффективнее лечить болезни внутренних органов.

Воздействие на биологически активные точки нашего тела способно творить чудеса, которые неподвластны даже современной медицине. Китайская медицина оперирует этими шестью парами меридианов и двенадцатью возможными их состояниями для акупунктурного лечения.

Конечно же, мы описали только самую малость из того, что известно о меридианах. Это не окончательное представление об энергетической структуре строения тела человека, но даже это заставляет по-другому взглянуть на наш организм и его исцеление.

А как ты относишься к методам китайской традиционной медицины?