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Ученые рассказали о влиянии генетики на долголетие 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Группа исследователей из США, Германии и Нидерландов проанализировала генетику 20 тысяч семей и выяснила, что в некоторых из них продолжительность жизни родителей влияет на долголетие детей. В своей работе они опирались на две базы данных: одна из американского штата Юта и вторая из Голландии. Ученые изучали только полные семьи, состоящие из трех поколений.
Гены лишь 10-15 процентов самых долгоживущих представителей рода оказывают благоприятное воздействие на продолжительность жизни потомства. Шансы их детей прожить дольше составляют около 30 процентов. У людей с коротким жизненным путем, напротив, нет никакой связи с их родителями.
Ученые предположили, что ключом к разрешению спора о наследуемости долголетия могут быть именно 10 процентов долгоживущих людей, поскольку они то понижают, то повышают генетическую компоненту, отвечающую за длину жизненного пути.
Кроме того, оказалось, что шансы ребенка унаследовать долгие годы жизни повышаются в зависимости от того, сколько у него родственников-долгожителей. Таким образом, долголетие складывается не только из внешних факторов (здоровье, благосостояние и т.п.), но и суммируется в потомстве, сообщает Nature Communications.
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