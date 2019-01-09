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Когда появятся технологии бессмертия 

Рамблер 6 часов назад
О бессмертии задумывались ещё древние люди, но тогда вечная жизнь была лишь мифом. Зато в двадцатом веке наука сильно продвинулась вперёд, а появившиеся в новом тысячелетии технологии уже вплотную приблизили нас к бессмертию. Оптимистично настроенные футурологи уверены, что уже в середине 21 столетия человечество обретёт вечную жизнь, и главную роль в этом сыграет искусственный интеллект.
Сегодня нас всё ещё сдерживают физические возможности тела, болезни и старение. Но генные технологии обещают, что довольно скоро физическое тело будет улучшено настолько, что человек забудет о дряхлении и недугах, разрушающих органы. Смотрите видео и узнайте, когда учёные позволят нам существовать всегда.
Наука , Видео
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