Найдена «генетическая формула» моногамии

Моногамия может быть обусловлена генетически — к такому выводу пришли ученые из Техасского университета, изучив ряд животных и птиц.

Не секрет, что многие виды выбирают одного партнера на всю жизнь и делят с ним обязанности по воспитанию потомства и охране территории.

Чтобы понять, почему одни предпочитают постоянство, а другие часто меняют партнеров, ученые провели исследование генов, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для эксперимента отобрали по две пары мышей, полевок, певчих птиц, лягушек и цихлид (рыб). Каждая пара состояла из близкородственных видов, но одни были моногамны, а другие — нет.

Оказалось, что у самцов моногамных видов присутствует общий набор из 24 генов, который, скорее всего, и обуславливает их поведение.

Этот «механизм» неоднократно появлялся на древе жизни. Животные, обладающие им, разделились от общего предка около 450 миллионов лет назад.

Определенные наборы генов способны сохраняться в течение очень долгого времени. Они отвечают не только за рост конечностей, но и, например, за пение (у птиц) и выражение агрессии.

Моногамия может стать важным эволюционным преимуществом, так как при защите от хищников и в условиях нехватки ресурсов разумнее разделить нагрузку с одним долговременным партнером. Возможно, поэтому она и закрепилась в генах на миллионы лет.

Ученые предположили, что те же механизмы работают и у людей. Но для точных выводов придется сравнить homo sapiens с близкородственным, но не моногамным видом — таким как шимпанзе.

Впрочем, важно понимать — на поведение людей влияет очень много факторов, среди которых генетика может играть не главную роль.

Предыдущие исследования показали, что в человеческом ДНК скрыты программы, отвечающие как за моногамию, так и за неверность. Они активизируются при определенных обстоятельствах.