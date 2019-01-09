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Найдена «генетическая формула» моногамии 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Naukatv.ru
Моногамия может быть обусловлена генетически — к такому выводу пришли ученые из Техасского университета, изучив ряд животных и птиц.
Не секрет, что многие виды выбирают одного партнера на всю жизнь и делят с ним обязанности по воспитанию потомства и охране территории.
Чтобы понять, почему одни предпочитают постоянство, а другие часто меняют партнеров, ученые провели исследование генов, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для эксперимента отобрали по две пары мышей, полевок, певчих птиц, лягушек и цихлид (рыб). Каждая пара состояла из близкородственных видов, но одни были моногамны, а другие — нет.
Оказалось, что у самцов моногамных видов присутствует общий набор из 24 генов, который, скорее всего, и обуславливает их поведение.
Этот «механизм» неоднократно появлялся на древе жизни. Животные, обладающие им, разделились от общего предка около 450 миллионов лет назад.
Определенные наборы генов способны сохраняться в течение очень долгого времени. Они отвечают не только за рост конечностей, но и, например, за пение (у птиц) и выражение агрессии.
Моногамия может стать важным эволюционным преимуществом, так как при защите от хищников и в условиях нехватки ресурсов разумнее разделить нагрузку с одним долговременным партнером. Возможно, поэтому она и закрепилась в генах на миллионы лет.
Ученые предположили, что те же механизмы работают и у людей. Но для точных выводов придется сравнить homo sapiens с близкородственным, но не моногамным видом — таким как шимпанзе.
Впрочем, важно понимать — на поведение людей влияет очень много факторов, среди которых генетика может играть не главную роль.
Предыдущие исследования показали, что в человеческом ДНК скрыты программы, отвечающие как за моногамию, так и за неверность. Они активизируются при определенных обстоятельствах.
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