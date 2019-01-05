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Ученые назвали лучшее средство от похмелья 

Вечерняя Москва 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из китайского университета Сунь Ятсена определили наиболее эффективное средство для борьбы с похмельем. Им была названа газированная вода с лимонным соком.
Согласно данным проведенных специалистами исследований, именно этот напиток лучше всего борется с синдромами похмелья. Эффект достигается за счет активизирования ферментов, отвечающих в организме за выведение алкогольных продуктов, передает Рен-ТВ.
Кроме того, лимон и газированная вода помогают понизить содержание ацетальдегида. Концентрация этого вещества у людей повышается после употребления спиртного, вызывая плохое самочувствие.
Ученые подчеркнули, что синдром похмелья вызывает не только количество употребленного алкоголя, но и скорость его усвоения организмом.
Ранее «ВМ» опубликовала материал, в котором рассказала о народных средствах от похмелья со всего мира.
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