Ученые установили, как кофе и алкоголь влияют на долголетие

Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что кофе и алкоголь связаны с продолжительностью жизни.

Каждые шесть месяцев ученые обследовали участников исследования старше 90 лет. Специалисты оценивали состояние их здоровья, нервной системы, физическую активность, узнавали, чем они питаются и какие болезни их беспокоят.

Исследователи выяснили, что люди, которые умеренно употребляли алкоголь и кофе, в среднем жили больше, чем те, кто их не пил вообще.

Однако ученые отмечают, что любители кофе и спиртного изначально могли быть более здоровыми, и их организм мог лучше избавляться от токсичных веществ, которые содержатся в алкоголе, пище и окружающей среде, сообщается на портале портал WKRC-TV.

Кстати, ученые рассказали, что выбор между чаем и кофе заложен в генах.