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Ученые установили, как кофе и алкоголь влияют на долголетие 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, что кофе и алкоголь связаны с продолжительностью жизни.
Каждые шесть месяцев ученые обследовали участников исследования старше 90 лет. Специалисты оценивали состояние их здоровья, нервной системы, физическую активность, узнавали, чем они питаются и какие болезни их беспокоят.
Исследователи выяснили, что люди, которые умеренно употребляли алкоголь и кофе, в среднем жили больше, чем те, кто их не пил вообще.
Однако ученые отмечают, что любители кофе и спиртного изначально могли быть более здоровыми, и их организм мог лучше избавляться от токсичных веществ, которые содержатся в алкоголе, пище и окружающей среде, сообщается на портале портал WKRC-TV.
Кстати, ученые рассказали, что выбор между чаем и кофе заложен в генах.
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