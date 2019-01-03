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Ученые: жизнь при постоянном освещении способствует ожирению 

Вести.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сибирские ученые провели ряд исследований, результаты которых позволяют сделать вывод: жизнь при круглосуточном освещении ведет к росту массы тела и анемии. Результаты экспериментов, которые проводились на лабораторных мышах, опубликованы в издании Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Ученые НИИ цитологии и генетики из новосибирского Академгородка исследовали, как круглосуточное освещение влияет на состав крови, массу тела и физическую выносливость мышей, а также как в этих условиях на них действует мелатонин —гормон, который помогает человеку адаптироваться к нарушениям светового режима. К их числу относятся частые перелеты, сменный график работы, условия полярного дня.
В ходе эксперимента одна группа мышей две недели содержалась при постоянно включенном свете, а другая — при 14-часовом световом "дне". К концу первой недели эксперимента у мышей заметно снизилась выносливость и мышечная сила. В крови мышей, круглосуточно живших при свете, снизился объем красных кровяных клеток, а также количество эритроцитов и гемоглобина. Новый режим привел и к росту массы тела мышей — в первую очередь за счет увеличения содержания воды в организме.
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Наука , Новости , РАН
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