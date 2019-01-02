Фастфуд повышает риск развития депрессии

Британские ученые из университета Манчестер Метрополитан пришли к выводу, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и углеводов повышает риск возникновения депрессии на 40%, сообщается в журнале Clinical Nutrition.

Специалисты проанализировали данные 11 исследований, изучавших связь между депрессией и потреблением продуктов, которые вызывают воспалительные процессы в организме. В исследованиях приняли участие около миллиона респондентов в возрасте от 16 до 72 лет.

По мнению Стивена Брэдберна, изменение рациона может стать более дешевой альтернативой фармакологическим вмешательствам, которые часто сопровождаются побочными эффектами.

Так, диета, содержащая больше клетчатки, витаминов (особенно А, С, D) и ненасыщенных жиров может значительно уменьшить симптомы депрессии.

Ранее ученые из Стэнфордского университета создали систему, с помощью которой люди самостоятельно смогут определять у себя психическое расстройство. Диагностировать депрессию предлагается через обычный смартфон.