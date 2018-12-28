Назван простой способ сохранить здоровье и избавиться от живота

Ученые Копенгагенского университета выяснили, что физические упражнения на выносливость, в том числе езда на велосипеде, способствует синтезу интерлейкина-6. Это соединение играет ключевую роль в уменьшении объема висцерального жира и сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В 12-недельном исследовании участвовали 53 добровольца, которые занимались 45-минутными велоупражнениями каждую неделю. Они также получали внутривенные вливания либо физиологического раствора (в качестве плацебо), либо тоцилизумаба — моноклонального антитела к рецептору интерлейкина-6. Тоцилизумаб применяется в борьбе против ревматоидного артрита и подавляет работу рецепторов, препятствуя функционированию интерлейкина-6 как сигнальной молекулы, способствующей возникновению воспалительных процессов. Объем висцерального жира, окружающего внутренние органы, определялся с помощью магнитно-резонансной томографии.

В группе плацебо объем висцерального жира уменьшился на восемь процентов (на 225 грамм). Однако воздействие тоцилизумаба отменило эффект от упражнений. В опытной группе масса жира, наоборот, увеличилась на 278 грамм по сравнению с теми, кто получал физиологический раствор. Препарат также способствовал увеличению содержания общего и «плохого» холестерина.

Исследователи отмечают, что интерлейкин-6 может по-разному действовать в организме здоровых и больных людей. Так, эта молекула способна оказывать как провоспалительные, так и противовоспалительные эффекты. Хроническое повышение уровня интерлейкина-6 наблюдается у пациентов с тяжелым ожирением, диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, действие сигнальной молекулы может быть разным в зависимости от типа тканей, в которой она локализуется.