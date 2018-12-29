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Ученые выяснили, почему люди переедают 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: РИАМО
Немецкие исследователи провели эксперимент, результаты которого объясняют причину переедания у людей, пишет Газета.ru.
Как уточняется в материале, во время приема пищи человеческий мозг «вознаграждает» нас выбросом гормона дофамин, который отвечает за чувство удовлетворения. Это происходит дважды: во время пережевывания еды и после ее попадания в желудок.
«В ходе эксперимента ученые разделили 12 добровольцев на две группы. Одни получили молочный коктейль, другие — безвкусную смесь. Результаты показали, что у тех, кто пил молочный коктейль, первый выброс дофамина подавлял второй, и это приводило к увеличению промежутка между ними. Как следствие, чувство насыщения притуплялось», — отмечается в материале.
Ученые объяснили, что поэтапная выработка гормона может вызывать переедание и ожирение. Специалисты порекомендовали ограничивать порции вкусной, но не слишком питательной пищи.
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Наука , Газета.Ru
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