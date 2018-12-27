Названы исследования года, вызвавшие наибольший интерес

Компания Altmetric, занимающаяся оценкой охвата научных работ в соцсетях и СМИ, назвала наиболее успешные статьи за 2018 год. Традиционно, около половины исследований оказалсь медицинской тематики. Полный список доступен на официальном сайте компании.

Первое место заняла статья, в которой анализировалось число погибших из-за урагана Мария в Пуэрто-Рико. Дело в том, что официальные данные сильно расходились с независимыми оценками, поэтому ученые разработали собственный метод подсчета. На втором месте оказалась работа о распространении фейковых новостей в Twitter. В результате авторы пришли к выводу, что ложь передается между пользователями быстрее правды. Замыкает тройку лидеров глобальное исследование о вреде алкоголя, в котором проводился анализ данных жителей 195 стран. Оказалось, что алкоголь — самая главная угроза жизни взрослых людей, а безопасного уровня его употребления не существует.

Также в десятке оказались исследования о возможном будущем климата на Земле и необратимости изменений в случае отсутствия действий, связи между физическими упражнениями и психическим здоровьем, метаанализ работ о влиянии содержания углеводов в диете на здоровье, статья, раскрывающая реальный размер Большого мусорного пятна в Тихом океане, исследование о бесполезности народной медицины при лечении рака, работа о влиянии меняющегося климата на гибель кораллов и детальный анализ веса различных компонентов биосферы.

В сотню вошло множество других интересных работ. В частности, о подповерхностном озере воде на Марсе, сравнении эффективности наиболее популярных антидепрессантов, грядущей глобальной нехватке, о возможном обнаружении луны у экзопланеты, принадлежности наиболее древней наскальной живописи неандертальцам, генетическом исследовании «гуманоида из Атакамы», гибриде двух видов людей, галактике без темной материи, влиянии глобального туризма на климат, очередном переносе времени выхода людей и Африки и о многом другом.