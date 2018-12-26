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Ученые выяснили время максимальной нагрузки на сердце 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из Швеции выяснили, что в канун Нового года увеличивается количество сердечных заболеваний. Об этом сообщает ABC News.
Специалисты изучили свыше 83 тысяч случаев инфаркта миокарда, которые произошли в Швеции с 1998 по 2013 год. Чаще всего приступы возникали в понедельник утром из-за эмоционального стресса перед Рождеством, Пасхой и крупными спортивными событиями, например чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры.
Отметим, что инфаркт получали люди старше 75 лет, а также имеющие диабет и ишемическую болезнь сердца.
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