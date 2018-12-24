Как фекалии и паразиты раскрывают тайны прошлого

В последние несколько десятилетий изучение копролитов — окаменевших фекалий человека и животных — помогло ответить на многие спорные вопросы. Палеонтологи уточнили рацион динозавров (оказалось, что некоторые, например завроподы, ели древесину), а историки выяснили, откуда приезжали в Иерусалим паломники и где именно Ганнибал перешел Альпы.

Всеядные неандертальцы

Долгое время считалось, что неандертальцы, жившие в Европе около трехсот тысяч лет назад, были исключительно плотоядными, не употребляли в пищу никаких растительных продуктов. Согласно одной из гипотез, именно мясная диета в конце концов и завела их в тупик — появившиеся на европейских просторах 30-40 тысяч лет назад более адаптивные и всеядные Homo sapiens вытеснили предшественников.

Однако в 2013 году эту теорию опровергли найденные на одной из неандертальских стоянок в Испании окаменелые фекалии древних людей возрастом 50 тысяч лет. Исследовав их с помощью метода газовой хроматографии и масс-спектрометрии, ученые обнаружили не только следы мяса, но и сложные эфиры, которые образуются при переваривании растительной пищи. Приняв во внимание особенности местности, где обнаружили ископаемые экскременты, специалисты сделали вывод о том, что неандертальцы дополняли мясной рацион ягодами, орехами и корнями растений.

Конский навоз открывает тайны

Один из величайших полководцев в истории Ганнибал возглавлял карфагенское войско во время Второй Пунической войны (218-201 годы до н. э.). Согласно сразу нескольким античным источникам, Ганнибалу удалось застать римлян врасплох, перебросив 50-тысячную армию через Альпы. О том, где именно карфагеняне преодолевали горы, до последнего времени спорили.

Точку в научных дискуссиях поставила международная группа ученых, изучившая отложения, обнаруженные при раскопках на перевале Коль де Траверсет, на границе Франции и Италии. Двенадцать процентов образцов содержали бактерии Clostridia, встречающиеся в лошадиных фекалиях.

Если ориентироваться на концентрацию микроорганизмов, то слой навоза получается достаточно мощный — около метра. Такой слой мог образоваться только во время движения тысяч животных и людей, уверены исследователи. Радиоуглеродный анализ датировал найденные образцы концом III века до н. э. — временем, когда Ганнибал преодолевал Альпы.

Значит, карфагенские войска прошли незамеченными именно через Коль де Траверсет.

Паломники и их паразиты

Человеческие фекалии, а точнее, содержащиеся в них яйца глистов, найденные в древнем общественном туалете в Иерусалиме, помогли уточнить, из каких именно мест в Святую землю прибывали многочисленные средневековые паломники.

Британские ученые извлекли из выгребной ямы в средневековом христианском квартале Иерусалима 12 копролитов — окаменевших фекалий, датируемых примерно XV веком. В них обнаружили яйца нескольких видов паразитических червей — аскарид, власоглавов, свиного цепня и широкого лентеца. Две последние находки особенно удивили исследователей.

Наличие свиного цепня в фекалиях говорит о том, что в средневековом мусульманском городе не так трудно было достать свинину, как принято считать. А яйца широкого лентеца свидетельствуют, что до Иерусалима добирались даже паломники из Скандинавии.

Дело в том, что лентец заражает человека через сырую или плохо прожаренную рыбу. В Средние века практически все население севера Европы было поражено этим паразитом. На Ближнем Востоке, наоборот, лентец встречался очень редко, потому что там рыбу почти не ели. А если она все-таки присутствовала в рационе, тщательно обрабатывали. По мнению ученых, паразит, скорее всего, попал в Святую землю в желудке одного из скандинавских паломников или торговцев.

Селедку любили даже викинги

Датские ученые из Университета Копенгагена взяли образцы фекалий из восьми древних туалетов, расположенных в форте на территории Бахрейна, старой гавани Копенгагена и на раскопках в Нидерландах и Литве.

Проанализировав ДНК паразитических червей, остатки растений и животных, сохранившиеся в древних копролитах, исследователи подтвердили, что большинство людей в Средние века не очень заботились о гигиене, а пищу готовили главным образом на открытом огне: абсолютно все экскременты содержали яйца паразитических червей, в основном глистов и власоглавов.

Кроме того, полученные данные помогли основательно уточнить диету средневековых датчан. Выяснилось, что они предпочитали рыбу — селедку и треску. Судя по всему, даже охотились на огромных китов-финвалов. Впрочем, викинги не отказывали себе и в мясных блюдах, ели косуль и зайцев, а вот говядина была деликатесом.