Победить рак помогут глазные капли

Пациентам с агрессивной формой рака могут помочь экспериментальные глазные капли. Точнее, речь идет об одном из компонентов последних, химическом соединении, получившим название SPHINX31.

Исследованиями занимаются ученые из британского Института Сенгера, рассказало издание Science Daily. Они предполагают, что таким способом можно бороться с острым миелоидным лейкозом — соответствующие тесты уже прошли; правда, пока без участия людей. Исследования с участием лабораторных грызунов не выявили побочных эффектов воздействия вещества, в то время как развитие опухолей удалось замедлить. Вещество является ингибитором гена SRPK1, с которым связывают развитие MLL-версии лейкоза. Само вещество SPHINX31 сейчас проходит тестирование как один из компонентов экспериментальных глазных капель, которые в случае успеха позволят подставить под контроль болезни органов зрения, вызывающие рост кровеносных сосудов.

Сегодня диагноз «рак», только по официальным данным, стоит более чем у 3,5 млн жителей России, а смертность от онкологии в стране и вовсе вышла на второе место. При этом инновационные препараты для лечения онкологии не всегда оказываются доступными для российских пациентов. А 65-70% пациентов приходят к врачу, уже имея рак третьей или четвертой стадии, рассказал журналу «Инвест-Форсайт» хирург-онколог Андрей Павленко , борющийся с раком желудка.

«Скрининг помог бы выявить ранние стадии тех видов рака, по которым в России смертность намного выше, чем в других странах: рака шейки матки, колоректального рака и рака молочной железы», — говорит Андрей Павленко.