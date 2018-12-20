Депрессия меняет реакцию на стресс

Ученые выяснили, что умеренный стресс, малозначимый для здорового человека, при депрессии вызывает более сильную и продолжительную реакцию. Новые данные помогут понять механизм развития болезни и разработать новые методы ее диагностики. Статья об исследовании опубликована в Metabolic Brain Disease. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ).

Организм любого животного реагирует на стресс похоже, мобилизуя все ресурсы: повышается уровень стрессорных гормонов, учащаются дыхание и сердцебиение, в крови растет уровень глюкозы, из которой все органы получают энергию. Иммунная система также готовится отражать опасность: вырабатывается больше провоспалительных цитокинов. Эти небольшие белковые молекулы передают клеткам «сообщения» о том, что появляются потенциально опасные чужеродные вещества и вызывают защитную реакцию — воспаление.

Ответ на стресс универсален, но сила и продолжительность такого ответа (стресс-реактивность) зависят от многих факторов. Один из них — психические расстройства, в том числе депрессия. Нейрофизиологи из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН подтвердили это, изучив модель депрессии на грызунах. Ученые предположили, что у людей с депрессивным расстройством психофизиологическая реакция на стресс тоже будет отличаться от нормальной не только внешне, по и по биохимическим показателям: уровень глюкозы в крови, холестерина и другим.

В исследовании участвовали 33 пациента в возрасте от 18 до 45 лет с диагностированной депрессией, но без сопутствующих психических, неврологических или гормональных нарушений. Контрольную группу составили 43 здоровых добровольца соответствующего возраста. Все участники выполняли несложную задачу: им нужно было последовательно найти числа от 1 до 25 в таблице Шульте, где они расположены в случайном порядке. При этом каждый участник работал с несколькими таблицами подряд, и с каждым разом задачу следовало решать быстрее. На втором этапе теста экспериментатор менял таблицы каждые 15 секунд, и всякий раз поиск нужно было начинать сначала. В общей сложности оба этапа занимали у каждого участника 8 — 12 минут. Этого достаточно, чтобы вызвать краткосрочный умеренный стресс, при этом тест не связан ни с каким медицинским воздействием и не травмирует пациента.

Непосредственно перед тестом и через час после его начала каждый участник сдавал образцы крови. В них исследователи измеряли уровни стрессорных гормонов, провоспалительных цитокинов, стандартные показатели обмена веществ — уровни глюкозы, холестерина, триглицеридов и так далее. Отдельно во время самого теста у каждого участника оценивали изменения сердечного ритма.

Ученые нашли различия уже в крови, взятой перед тестом. У участников с депрессией были выше уровни адренокортикотропного гормона и кортизола, связанных со стрессовыми реакциями, а также некоторых провоспалительных цитокинов. Эти данные подтвердили выводы предыдущих исследований об изменениях в нейроэндокринной и иммунной системе при депрессии. Самые важные результаты ученые получили, сравнив показатели крови после теста. У людей с депрессией, в отличие от контрольной группы, были повышены уровни глюкозы и одного из провоспалительных цитокинов — фактора некроза опухоли (tumor necrosis factor, TNFα). То есть даже спустя час после начала теста у пациентов с депрессией еще продолжалась реакция на вызванный стресс. Это подтвердило, что умеренный стресс, малозначимый для здорового человека, при депрессии вызывает более сильную и продолжительную реакцию. Такие избыточные психофизиологические ответы возникают у больных депрессивными расстройствами и в повседневной жизни.

«Нам удалось проверить полученные в экспериментах с грызунами результаты в клинике только благодаря сотрудничеству с коллективом врачей, который под руководством профессора Аллы Гехт проводит такие исследования в Научно-практическом центре психоневрологии, — подчеркивает один из авторов работы, сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталия Гуляева. — Новый стресс-тест позволяет оценить индивидуальную стресс-реактивность пациента по изменению конкретных биохимических маркеров в крови. Результаты дают новую информацию о механизмах патогенеза депрессии, а также могут быть использованы при диагностике и оценке эффективности лечения пациентов. Мы продолжаем работу и уже модифицировали стресс-тест, сделав его неинвазивным: теперь ключевые показатели стресс-реактивности можно определить не в крови, а в слюне».

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