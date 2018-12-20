Почему рождаются альбиносы

Альбинизм — наследственная особенность. У животных и людей-альбиносов отсутствует пигмент меланин, отвечающий за тёмные оттенки, поэтому у них светлая кожа и глаза, белые волосы и ресницы. Такая внешность неизменно приковывает внимание окружающих, которое порой утомляет альбиносов. Кроме того, есть и другие проблемы, например, при нахождении на солнце альбиносы не загорают, а очень быстро обгорают, поэтому им нужно постоянно пользоваться защитными средствами. А вот ещё несколько фактов об альбинизме.

1. Издавна к альбиносам относились настороженно. В Средневековье их считали порождением дьявола и сжигали на кострах.

2. Из-за недостаточной пигментации зрачка альбиносы часто имеют проблемы со зрением.

3. В среднем в мире рождается 1 малыш-альбинос из 20 000 новорождённых. Однако в Танзании и близлежащих регионах белокожие дети появляются намного чаще: в среднем 1 из 3 000 детей рождается альбиносом. Специалисты связывают это с практикой близкородственных браков, распространённой в Африке.

4. Альбинизм — это не болезнь, а генетическая мутация, заразиться им невозможно ни при общении, ни при контакте, ни при переливании крови. Лечения этой особенности нет, поэтому людям-альбиносам приходится всю жизнь защищаться не только от косых взглядов, но и от солнца.