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Какого цвета могут быть глаза 

Рамблер 10 часов назад
Начиная разговор с незнакомым человеком, мы первым делом смотрим ему в глаза. И это неудивительно, ведь в глазах зачастую можно прочитать гораздо больше, чем человек готов рассказать.
Сегодня самым распространённым цветом глаз является карий. По мнению учёных, все наши предки имели карие глаза, но с течением времени у людей под воздействием внешних факторов цвет глаз начал меняться. Сейчас больше всего кареглазых людей живёт в южных регионах. Это вполне объяснимо: тёмная радужная оболочка защищает глаз от ярких солнечных лучей. А вот в Европе, особенно её северной части, доминируют голубоглазые. Учёные считают, что голубые глаза появились у людей 6-10 тысяч лет назад вследствие мутации, вызывающей снижение выработки меланина в радужной оболочке. Голубые и синие глаза встречаются и у жителей Востока и азиатов, но там такой цвет — редкость.
Изредка можно встретить людей с разными глазами. Это явление носит название гетерохромия. Гетерохромия может быть врожденной, а может появиться вследствие заболевания. В старину считалось, что люди с разной радужной оболочкой продали душу дьяволу, но сегодня обладателей разноцветных глаз считают счастливчиками.
Смотрите видео и узнайте о самом редком цвете глаз.
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