Британские ученые разработали высокоточный тест для диагностики рака шейки матки

В ходе первого испытания у теста не было сбоев.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали новый тест для диагностики рака шейки матки, который на сегодняшний день со 100% точностью определяет диагноз. Новый метод основан на анализе эпигенетических маркеров на поверхности ДНК. Ученые отмечают, что у этого теста отсутствуют недостатки, в отличие от двух других известных методов: мазка Папаниколау и анализа ДНК на вирус папилломы человека (ВПЧ). В первом испытании нового теста приняли участие 15744 женщины. И у всех пациенток метод безошибочно определил наличие заболевания.

Ученые отмечают, что новый тест не только точнее, но и дешевле. Исследователи прогнозируют, что этот метод появится в клиниках в ближайшие пять лет, — сообщается в статье Sciene Daily.