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Британские ученые разработали высокоточный тест для диагностики рака шейки матки 

Letidor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В ходе первого испытания у теста не было сбоев.
Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали новый тест для диагностики рака шейки матки, который на сегодняшний день со 100% точностью определяет диагноз. Новый метод основан на анализе эпигенетических маркеров на поверхности ДНК. Ученые отмечают, что у этого теста отсутствуют недостатки, в отличие от двух других известных методов: мазка Папаниколау и анализа ДНК на вирус папилломы человека (ВПЧ). В первом испытании нового теста приняли участие 15744 женщины. И у всех пациенток метод безошибочно определил наличие заболевания.
Ученые отмечают, что новый тест не только точнее, но и дешевле. Исследователи прогнозируют, что этот метод появится в клиниках в ближайшие пять лет, — сообщается в статье Sciene Daily.
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