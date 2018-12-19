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Американские ученые изобрели имплантат для похудения 

Аргументы Недели + ещё 4 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые из Висконсинского университета в американском городе Мадисон разработали новейший имплантат, который способствует похудению. Результаты исследований опубликованы на портале Medical Express.
Испытания инновационного имплантата показали, что он помог лабораторным крысам, на которых проводились экспериментальные тесты, сбросить до 40 процентов собственного веса.
Отмечается, что имплантат реагирует на сокращения стенок желудка и через блуждающий нерв посылает в мозг сигналы о том, что организм сыт, вне зависимости от количества пищи.
Данное автономное устройство вживляется при помощи желудочного шунтирования, что впоследствии позволяет извлечь его в любое время без какого-либо ущерба для организма.
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