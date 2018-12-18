Мутации, возникающие про кровосмешении

Кровосмешение в человеческой истории встречается не так уже редко. Королевские фамилии не стремились обновлять кровь и предпочитали, чтобы оба супруга были из монархических семей, пусть даже и близкородственных. А в некоторых племенах и по сей день к кровосмешению относятся очень лояльно. Однако потомство, рождённое от близких родственников, с большой долей вероятности будет нести мутировавшие гены. Среди таких мутаций:

1. Альбинизм — врождённое отсутствие меланина. У альбиносов очень светлая кожа, белые волосы, ресницы, брови. Альбиносы не всегда рождаются в кровосмесительных браках, но вполне вероятно, что у их предков была такая связь.

2. Микроцефалия — уменьшение размеров черепа и мозга, при том, что остальные части тела имеют обычные размеры. Микроцефалия сопровождается умственной недостаточностью. Причин возникновения патологии масса, начиная от внутриутробных инфекций и заканчивая приёмом определённых препаратов, но один из поводов заподозрить микроцефалию у плода — брак между близкими родственниками.

3. Гемофилия — наследственный недуг, при котором снижена свёртываемость крови. Заболевание встречалось у представителей монархических домов Европы, за что даже получило название «царская болезнь». Гемофилия стала следствием браков между родственниками, хоть и представлявшими различные королевские фамилии, но имевших одних предков.

Какими ещё болезнями могут наделить детей родители, состоящие в близком родстве? Узнайте об этом из ролика.