Неоднозначные психологические эксперименты

Американский психолог Джон Кэлхун в 1972 году провёл эксперимент на грызунах, который впоследствии планировал организовать и с людьми. Он поместил в просторный чан размером 2*2 метра мышей. В чане поддерживалась комфортная для животных температуру, туда постоянно подавались пища и воды. Ветеринары регулярно очищали бак и исключили попадание туда инфекций и хищников. Фактически Кэлхун создал для подопечных рай. Целью исследователей было узнать, как станут жить и развиваться мыши в таких условиях.

Мышам, которым посчастливилось попасть в экспериментальное пространство, оставалось только отдыхать, есть и размножаться. Через год семья из 4 грызунов разрослась до 600 особей. И в этой популяции выстроилась собственная иерархия. Молодых мышей сородичи нередко затравливали: другие мыши сгоняли их в центр бака, кусали, выдирали шерсть. Такую модель поведения создали старые грызуны, которые в идеальных условиях бака жили дольше, чем обычно. Молодые самцы, подвергшиеся агрессии, становились равнодушными и переставали защищать своих самок, а те, в свою очередь, вымещали зло на потомстве, убивая его. В итоге резко возросла смертность среди молодых грызунов, рождаемость снизилась.

Ещё через некоторое время в сообществе появилась группа «красивых» мышей. Они получили такое название потому, что всегда выглядели опрятно. «Красивые» мыши вообще не испытывали интереса к чему бы ни было и занимались только собой. Мало того, «красивые» даже не спаривались, а только ели, пили и вычищали шерсть. В конце концов рождаемость упала до нуля. Через пять лет после начала эксперимента последние оставшиеся в живых мыши умерли от старости.

Джон Кэлхун распространил результаты эксперимента и на людей. По его мнению, нам необходимы стрессы и потрясения, именно они побуждают нас действовать. А вот людей поместить в идеальные условия человек лишается креативности, ему не нужно бороться за выживание, он может лишь наслаждаться, отключившись от забот. А такая жизнь, как продемонстрировали юркий грызуны, — путь к вымиранию.

А ещё о нескольких пугающих психологических экспериментах вы узнаете из ролика.