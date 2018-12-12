Создан пластырь, восстанавливающий сердечную ткань

Международная команда ученых разработала микроигольчатый пластырь, который вводит в сердце регенеративные клетки, помогающие быстро восстанавливать мышечную ткань после приступа.

Для достижения необходимого эффекта требуется непосредственный контакт с органом, поэтому имплантация терапевтического пластыря производится хирургическим путем. Исследования на животных показали, что такой метод лечения является наиболее эффективным из всех известных на сегодня.

Сердечный приступ повреждает ткань, на заживление которой обычно требуется несколько недель. Однако в процессе восстановления, мышечная ткань заменяется рубцовой, которая снижает эффективность работы сердца, что может вызывать сердечную недостаточность.

Избежать этого можно с помощью быстрой регенерации. Изобретенный пластырь оснащен множеством микроигл, через которые стромальные стволовые клетки быстро попадают в орган, стимулируя восстановление мышечной ткани.

Потенциально изобретение может увеличить продолжительность и улучшить жизнь людей, переживших сердечный приступ. Пока что испытания проводились только на животных (крысы и свиньи), поэтому точно неизвестно будет ли пластырь также эффективно работать у людей. Также неясно, как данное устройство будет влиять на работу сердца в долгосрочной перспективе.