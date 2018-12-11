Раскрыт новый способ продления жизни

Ученые Морской биологической лаборатории (США) выявили механизм, посредством которого низкая температура среды способствует увеличению продолжительности жизни. По мнению исследователей, главную роль в этом играют специфические гены, кодирующие чувствительные к холоду белки. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что одним из факторов, влияющих на долголетие организма, является температура среды и тела. Так, многие виды беспозвоночных животных живут дольше при низкой температуре. Однако причины такой зависимости до сих пор плохо изучены. Считается, что продолжительность жизни увеличивается из-за снижения скорости метаболизма, что, в свою очередь, уменьшает клеточные повреждения и темпы формирования активных форм кислорода. Некоторые ученые предполагают, что зависимость опосредована специфическим сигнальным путем.

В новой работе исследователи проанализировали влияние холода на 11 культур коловраток Brachionus rotifers, чтобы проверить, действительно ли жизнь продлевается за счет термических реакций в организме животных. В этом случае у всех культур продолжительность жизни должна увеличиться одинаково. Однако результаты эксперимента показали, что этот показатель повысился на 6-100 процентов в зависимости от культуры.

Кроме того, биологи комбинировали влияние низкой температуры и низкоуглеводной диеты, что привело к дополнительному увеличению продолжительности жизни. Это объясняется тем, что различные факторы могут задействовать схожие или перекрывающиеся друг с другом клеточные механизмы. По мнению ученых, ключевую роль играет ген, который кодирует белок TRPA1, чувствительный к холоду. Дальнейшие исследования помогут разработать методы борьбы со старением у людей.