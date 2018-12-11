Любопытные факты о работе мозга

Учёные изучают мозг человека не один век, и, хоть специалисты и продвинулись в познании природы мозга, пока нет полной ясности, как же он функционирует. Вот несколько фактов о работе мозга, которые удивляют и озадачивают.

1. Для мозга нет разницы между реальностью и фантазией. Это доказывает тот факт, что люди, живущие с «розовыми очками», чувствуют себя более счастливыми.

2. Половина наших мыслей появились в мозге вчера. Именно поэтому пессимисты так неохотно меняют мнение о мире.

3. Мысли могут поменять реальность. Так, если вам хочется отправиться в какой-то далёкий уголок мира, то вам повсюду будут встречаться знаки и намёки.

4. Мозг можно натренировать. Помимо традиционных способов увеличения жизненной силы (подвижности, правильного питания) мозгу в развитии помогают чтение, ведение записей, новые знания и впечатления.

5. Мозг никогда не перестаёт работать. Он трудится даже в часы, когда человек спит.

6. Активный отдых полезен для мозга. Это позволяет ему переключиться и отдохнуть от потока мыслей.

7. Заставить мозг забыть информацию можно. Для этого нужно чаще повторять нужную информацию и рано или поздно она вытеснит устаревшую.

8. В мозге нет рецепторов боли, поэтому он и не реагирует на боль.

9. Нейронные связи, которые формируются в мозге, помогают изменить жизненные установки и даже способствуют реализации мечтаний.