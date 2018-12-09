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Клетки кожи перепрограммировали в иммунные клетки 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Шведские ученые из Лундского университета впервые смогли перепрограммировать клетки кожи человека в клетки иммунитета. Результаты работы опубликованы Science Immunology.
Клетки иммунитета, их еще называют дендритные клетки, «сканируют» ткани организма для обнаружения вирусов, бактерий и раковых клеток. Они отмечают эти вещества как враждебные, после чего T-лимфоциты распознают врага и атакуют.
На основе поведения дендритных клеток ученые пытались создать способ борьбы с раком. Однако опухоль атаковала клетки таким образом, что те теряли свою функцию. Тогда исследователи решили получить такие клетки искусственным путем. Они определили три белка (PU.1, IRF8, BATF3), которые необходимы для превращения фибробластов (клеток соединительной ткани) в дендритные клетки.
По данным экспертов, на перепрограммирование клеток уходит всего девять дней. При этом искусственно выращенные дендритные клетки ведут себя как естественные.
«В более далекой перспективе мы планируем исследовать процесс перепрограммирования дендритных клеток для разработки генной терапии против рака. Мы собираемся вводить три ключевых белка прямо в опухоль, чтобы та сама представляла специфические для этого рака антигены. Это позволит натравить атакующие клетки иммунитета на раковые клетки и уничтожить их. Мы назвали эту концепцию TrojanDC», — рассказал один из авторов исследования Карлос Филипе Перейра.
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