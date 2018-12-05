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Стресс может лишить бактерий клеточной стенки 

Индикатор 9 часов назад
Фото: Индикатор
Биологи обнаружили, что при определенных стрессовых условиях бактерии могут переходить в режим существования без клеточной стенки. Это исследование поможет объяснить, как патогенные бактерии скрываются от иммунитета в теле жертв. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
В норме практически все бактерии окружены клеточной стенкой, которая не только определяет их форму, но и служит барьером между внутренней и внешней средой, поддерживая необходимые концентрации веществ. Известно, что некоторые бактерии можно заставить расти без стенки. Такие бактерии называются L-формами, но для их создания нужно искусственно подавлять процес образования стенок. Например, такие клетки можно получить в присутствии большого количества антибиотиков или разрушающих стенки ферментов.
В новой работе микробиологи показали, что многие вытянутые актиномицеты могут естественным образом формировать клетки, у которых частично или полностью нет стенки. Для этого нужно лишь подвергнуть их осмотическому стрессу, то есть создать достаточно высокий градиент концентраций между внутренней и внешней средой. Это приведет к тому, что вода будет стремиться покинуть внутренность клеток. Подобная ситуация может возникнуть, например, в море, вода в котором намного более соленая, чем бактериальная цитоплазма.
«Это открытие может серьезно повлиять на целое научное направление, так как дает совершенно новое понимание гибкости микроорганизмов под воздействием стресса и возможности адаптироваться под условия среды, — говорит руководитель коллектива Деннис Клэссен из Лейденского университета (Нидерланды). — Актиномицеты — это достаточно безобидные для человека бактерии, но подобная способность может быть и у других бактерий. Мы подозреваем, что патогенные бактерии могут делать то же самое внутри нас. Это может объяснить, как они скрываются внутри наших тел, так как клеточная стенка — это важный ориентир для иммунной системы».
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