Стресс может лишить бактерий клеточной стенки

Биологи обнаружили, что при определенных стрессовых условиях бактерии могут переходить в режим существования без клеточной стенки. Это исследование поможет объяснить, как патогенные бактерии скрываются от иммунитета в теле жертв. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

В норме практически все бактерии окружены клеточной стенкой, которая не только определяет их форму, но и служит барьером между внутренней и внешней средой, поддерживая необходимые концентрации веществ. Известно, что некоторые бактерии можно заставить расти без стенки. Такие бактерии называются L-формами, но для их создания нужно искусственно подавлять процес образования стенок. Например, такие клетки можно получить в присутствии большого количества антибиотиков или разрушающих стенки ферментов.

В новой работе микробиологи показали, что многие вытянутые актиномицеты могут естественным образом формировать клетки, у которых частично или полностью нет стенки. Для этого нужно лишь подвергнуть их осмотическому стрессу, то есть создать достаточно высокий градиент концентраций между внутренней и внешней средой. Это приведет к тому, что вода будет стремиться покинуть внутренность клеток. Подобная ситуация может возникнуть, например, в море, вода в котором намного более соленая, чем бактериальная цитоплазма.