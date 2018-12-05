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Найден способ диагностировать рак за десять минут 

Мир24 1 час назад
Фото: depositphotos
Ученые из Квинслендского университета разработали простой тест, способный выявить рак у пациента всего за десять минут. Точность результатов составляет около 90%, сообщает Nature Communications.
Авторы разработки основывались на том, что ДНК здоровых и раковых клеток по-разному прикрепляются к металлической основе.
В ДНК нормальных клеток осуществляется процесс метилирования, который определяет, какие гены должны «работать», а какие следует отключить.
У пораженных клеток данный механизм нарушен, включаются лишь те гены, которые помогают заболеванию развиваться.
В норме ДНК обладает большим количеством метильных «меток», а в пораженных клетках таких «меток» очень мало, и они расположены на специфических участках.
Исследователи провели серию тестов, которые выявили изменения метильных групп при раке молочной железы, предстательной железы и толстого кишечника, а также лимфомы.
На следующем этапе экспериментов «подозрительную» ДНК помещали в воду с наночастицами золота, окрашенную в розовый цвет.
Здоровые и пораженные ДНК по-разному соединялись с частицами металла, что отражалось на оттенке жидкости. Если образец обладал раковыми изменениями, цвет оставался прежним, если же все было в порядке — вода начинала синеть.
Авторы исследования отметили, что разработанная ими процедура диагностики очень проста и не требует таких усилий, как, к примеру, секвенирование ДНК. Сейчас они намерены испытать метод на других типах онкологических заболеваний.
Отметим, что на сегодняшний день самый распространенный способ диагностики рака — биопсия. Это инвазивная процедура, и ее проводят зачастую уже после того, как сам пациент заметил опухоль.
Новый тест позволяет выявить наличие раковых клеток еще до проявления явных симптомов заболевания.
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