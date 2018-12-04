Доказано, что кофе помогает при болезни Паркинсона

Ученые выяснили, что кофе может помочь в борьбе с серьезным заболеванием.

В ходе экспериментов было установлено, что подопытные мыши, страдающие болезнью Паркинсона, легсе справлялись с этой болезнью, когда получали небольшие дозы кофеина. Такое действие кофе обусловлено содержащимся в нем белком — эйкозанил-5-гидрокситриптамид. Об этом сообщает портал N+1.

Исследователи обнаружили, что кофеин и другие соединения, в которые он входит, препятствовали отмиранию в головном мозге нервных клеток, отвечающих за контроль над движениями.

Болезнь Паркинсона — медленно развивающееся хроническое неврологическое заболевание, которому в большей степени подвержены люди пожилого возраста. Одно из его главных проявлений выражается в нарушении двигательных функций.

Лекарства от этой болезни пока нет, однако существуют методы консервативного и оперативного лечения, которые могут облегчить состояние человека и улучшить качество его жизни.