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Рассеянности беременных женщин нашли научное объяснение 

Мир24 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Во время беременности в коре головного мозга женщины происходят определенные изменения, выяснили ученые из Университета Торонто в Канаде.
В исследовании приняли участие 39 будущих мам в возрасте от 22 до 39 лет. Женщинам дважды проводили лабораторное обследование — во время третьего триместра и через три-пять месяцев после родов, сообщает Child Development.
Участницам демонстрировали фотографии счастливых или грустных лиц младенцев и взрослых и при этом измеряли активность головного мозга. Кроме того, у них спрашивали, испытывают ли они тревогу или депрессию.
Во время второго визита женщинам задавали дополнительные вопросы — чувствуют ли они особую связь с родившимся ребенком.
Оказалось, что будущие мамы, чей мозг активнее реагировал на лица младенцев, впоследствии ощущали более сильную привязанность к сыну или дочери.
По словам ученых, во время ожидания ребенка мозг начинает перестраиваться на потребности будущего чада. Женщины часто кажутся рассеянными и несобранными. Но на самом деле они больше поглощены своим состоянием, чем какими-то сиюминутными вопросами (например, куда делись ключи от машины).
Канадским ученым удалось доказать, что эти изменения происходят не только в психике, но и на физиологическом уровне — в сером веществе головного мозга.
Но этот процесс может быть как более, так и менее интенсивным. Некоторые участницы исследования демонстрировали слабый отклик на показанные фотографии младенцев, и их отношение к собственным детям также было иным.
Ранее ученые выяснили, зачем младенцы пинаются в утробе матери — так они создают «мысленную карту» для ориентации в пространстве.
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