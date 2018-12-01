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Ученые назвали продукты, приводящие к развитию рака 

Клопс.Ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Учёные назвали сахар самым опасным продуктом, вызывающим рак. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказала заведующая онкологическим хирургическим отделением комбинированных методов лечения клиники Сеченовского университета Наталья Сукорцева.
По мнению медиков, чрезмерное потребление сахара и его искусственных заменителей не только запускает рост злокачественных клеток, но и значительно ускоряет его. Кроме того, эти вещества вызывают хронические заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой систем и являются причиной ожирения. На втором месте в списке опасных продуктов специалисты расположили изделия из переработанного мяса.
"Полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчёности, ветчина содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Поэтому если регулярно есть на завтрак, обед и ужин такую пищу, то вполне можно заработать рак толстой кишки", — отметила Наталья Сукорцева.
Замыкают тройку лидеров антирейтинга продукты с высоким содержанием жира, такие как чипсы, попкорн, трансжиры и жиры животного происхождения. Они способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей, вызывая необратимую мутацию клеток человека, и увеличивают скорость роста рака почти в сто раз. Кроме того, такая пища вызывает повышение уровня холестерина, гипертонию и ожирение.
Однако специалисты подчёркивают, что механизмы возникновения злокачественных опухолей не изучены до конца и рак является результатом не только неправильного питания и образа жизни, но также генетических отклонений и плохой экологии.
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РИА Новости , Наука
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