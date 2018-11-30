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У бездетных женщин повышается риск рака груди 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые призывают регулярно делать скрининг молочной железы, начиная с 30 лет.
Если раньше считалось, что в зоне риска женщины более старшего возраста, то результаты исследования ученых из Нью-Йоркского университета говорят о другом. Мировая тенденция такова, что рак груди "молодеет". Американские ученые пришли к выводам, что в группу риска входят не только женщины старшего поколения, но и девушки, близкие родственницы которых страдали от такого заболевания, а также те, у кого уже были диагностированы доброкачественные образования. Это значит, что, начиная с 30 лет, необходимо проходить обследования.
Специалисты из Копенгагенского университета также провели исследование и выяснили, как влияет беременность на риск развития рака молочной железы. В исследовании приняли участие примерно 4 миллиона женщин. Результаты получились следующие: одна беременность снижает риск развития рака груди на 13,6%, две — на 16,9%, а три — на 37,7%. Этот эффект обеспечивает гормон прогестерон, который остается стабильно высоким на протяжении всей беременности.
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