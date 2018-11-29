Почему наши глаза не замерзают

Даже если человек замерзает очень сильно, его глаза не мёрзнут. Это факт тем более удивителен, что глаз на 99 процентов состоит из жидкости. Почему же этот орган не ощущает холод и не замерзает? Всё дело в том, что сигнал о чрезмерном мозгу посылают не кожа и не отдельные части тела, а нервные окончания. А в глазу нервных окончаний нет, поэтому глаз в принципе не может ощутить холод. А вот почему жидкости, из которых состоит глаз, не твердеют при низких температурах, — вопрос более любопытный. Здесь в дело вступает соль. Жидкости, из которых и состоит глаз, содержат различные соли. Об этом знают все, кто плакал хоть раз в жизни и ощущал солёный вкус слёз. Солёный раствор замерзает при куда более низких температурах, чем вода, поэтому отвердение глаз на морозе нам не грозит. Кроме того, в глазу много кровеносных сосудов, и при снижении температуры кровоток в них заметно активизируется, отчего глаза согреваются.

Как защищает глаза от замерзания их расположение на лице и можно ли всё-таки заморозить глаза, узнайте из ролика.