Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае впервые в истории было изменено ДНК эмбриона 

Российская Газета 1 час назад
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Как сообщает "Ассошиэйтед Пресс", Хэ Цзянькуй изменил генетический код у зародышей семи супружеских пар. По словам ученого, к настоящему моменту только одна беременность успешно отобразила результаты вмешательств: с помощью специальной технологии был отредактирован необходимый ген у близняшек. Такое изменение должно снизить риск инфицирования девочек ВИЧ. Родители, которые согласились принять участие в эксперименте, решили сохранить анонимность, потому, по крайне мере пока, известны только их имена Марк и Грейс. По материалам, опубликованным китайским исследователем, можно сделать вывод, что все мужчины в супружеских парах имели ВИЧ.
Известно, что при правильном лечении иммунного заболевания малыш рождается здоровым, но все же будет находиться в зоне риска в будущем. Эксперимент же Хэ Цзянькуй направлен на то, чтобы защитить ребенка от заражения на протяжении всей жизни. В своем заявлении китайский ученый подчеркивает, что проделал долгий научный путь перед тем, как перейти к экспериментам с людьми: специалист в течение продолжительного времени занимался изменением генов мышей, обезьян, экспериментировал с эмбрионами человека в лаборатории.
Российская Газета: последние новости
Ученые придумали, как заставить светиться в темноте живые организмы В России упростят процесс выхода лекарств на российский рынок На Урале синтезировали препарат для защиты картошки от грибка
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики назвали продукты, ускоряющие старение1
О чем может говорить одышка
Доживем ли мы до вечной жизни2
Помогает ли соляная лампа
6 признаков, что у вас может быть тромб
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение