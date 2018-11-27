Ученые научили крыс диагностировать рак

Новый комплекс быстрой диагностики рака на ранней стадии с использованием сенсора, в качестве которого выступает крыса, презентовали в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС

Технология разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России . Аппаратно-программный комплекс предназначен для скрининга и ранней диагностики онкологических заболеваний с использованием биогибридной сенсорной технологии. Он позволяет выявлять по выдыхаемому воздуху рак легких на ранних стадиях и туберкулез. На процедуру обследования затрачивается от двух до пяти минут.

"Фонд является заказчиком для ЮФУ. На сегодняшний день технология запатентована в РФ. Мы нацеливаем коллективы исследователей на то, чтобы технологии позволяли выявить риск … на ранних стадиях, когда традиционные способы лечения эффективны. На сегодняшний день технология запатентована по одному заболеванию — рак легких", — сказал руководитель проекта ФПИ, кандидат медицинских наук Федор Арсеньев.

Он уточнил, что специалисты ставят целью определение по выдыхаемому воздуху не только рака легких, но и туберкулеза, сахарного диабета. Сейчас над проектом на базе ЮФУ работают 34 ученых. По его словам, с 2019 года планируется апробация технологии в пилотном режиме на территории Ростовской, Нижегородской областей, Красноярского края.

Как сообщает пресс-службе вуза, установить риск онкозаболевания на первой и второй стадиях, в отношении которых хирургическое лечение считается полноценным и своевременным, удается с эффективностью в пять раз большей, чем с применением имеющихся современных методов и средств. Сенсором в составе разработанного аппаратно-программного комплекса выступает крыса. Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе. Как уточнил профессор Валерий Кирой, с крысами работать удобно, так как они мало кусаются.

После расшифровки биоритмов математическая система, основой которой является искусственная нейронная сеть, формирует оповещение о степени риска ракового заболевания. По данным пресс-службы Фонда перспективных исследований, система не имеет аналогов в мире, благодаря автоматизации процедуры обследования позволяет проводить большие объемы работ по диспансеризации населения.