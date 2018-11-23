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Раскрыта смертельная опасность газировки 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Специалисты из больницы Святого Майкла и Университета Торонто в Канаде выяснили, что одним из самых опасных продуктов является газировка. Шипучие напитки наносят организму больший вред, чем сладкие десерты.
Ученые сопоставили данные 155 исследований, в рамках которых изучалось воздействие сладких продуктов на здоровье человека. Они обнаружили, что газировка увеличивает уровень сахара в крови. Чрезмерное употребление напитка может привести к развитию диабета второго типа.
В то же время продукты, которые содержат натуральную фруктозу, никак не влияют на уровень глюкозы в крови и не наносят вреда организму. К ним исследователи относят фрукты и овощи, соки из натуральных ингредиентов и мед.
Ученые утверждают, что полученные выводы сыграют важную роль в разработке методов лечения пациентов, страдающих от диабета. "Это открытие поможет нам составить рекомендации по употреблению еды с натуральной фруктозой для профилактики и лечения диабета. Но необходимо провести еще несколько серьезных исследований"", — передает слова ученого Джона Сивенпайпера Daily Mail.
Ранее специалисты из Университета Маркетта в США установили, что газированные напитки с искусственными заменителями сахара могут привести к диабету и ожирению, а также вызвать другие проблемы со здоровьем. Они доказали гипотезу о том, что бескалорийные сахарозаменители типа ацесульфама калия портят сосуды и увеличивают риск инсульта и деменции.
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