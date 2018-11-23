Найден способ остановить старение тела

Ученые Питтсбургского университета выяснили, что понижение активности белка клото является причиной, по которой мышцы теряют способность к заживлению по мере старения. Они также испытали препарат, способный улучшить регенерацию. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует ускоренное старение. Недавно было показано, что молекула защищает мозг от воспалительных реакций и предотвращает развитие старческих заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Кроме того, снижение активности клото способствует дисфункции митохондрий.

В ходе эксперимента исследователи использовали мышей, мутантных по гену Klotho. Ученые давали животным препарат SS-31, который поддерживает функции митохондрий. Оказалось, что у грызунов, получавших препарат, улучшались процессы регенерации в поврежденных скелетных мышцах. Прочность новой мышечной ткани была аналогична таковой у обычных мышей.

Инъекция препарата в организм старых животных через несколько дней после травмы также привела к увеличению мышечной массы и улучшению функционального состояния. По словам ученых, этот метод поможет восстановлению пожилых людей, переживших травму или операцию над мышцами. Однако для определения правильной дозировки и сроков лечения потребуются дополнительные исследования.