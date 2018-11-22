Обнаружен ранее неизвестный участок мозга

Новый участок обнаружила группа исследователей из Австралии во главе с нейробиологом Джорджом Паксиносом (George Paxinos). Данный участок решили назвать endorestiform nucleus, так как он расположен внутри нижней мозжечковой ножки (inferior cerebellar peduncle). Он находится у основания мозга — рядом с областью, где уже начинается спинной мозг.

«Нижняя мозжечковая ножка подобна реке, несущей информацию от спинного мозга и мозгового ствола к мозжечку, — объясняет Паксинос изданию ScienceAlert. — endorestiform nucleus же — это группа нейронов, которую можно сравнить с островом в этой реке».

Паксинос с другими исследователями смог подтвердить существование endorestiform nucleus, используя относительно новую технику окрашивания, разработанную для получения более четких изображений мозговых тканей. Данная техника позволяет отслеживать в мозге такие вещества, как нейротрансмиттеры, позволяя картировать ткани мозга: техника, как отмечается, помогает дифференцировать группы нейронов по функциям, а не по внешнему виду, как в случае с традиционными методами. Изображения были необходимы Паксиносу для составления нового нейроанатомического атласа.

Паскинос, как сообщается, подозревал о существовании endorestiform nucleus на протяжении десятилетий. Так, по словам исследователя, в ходе выполнения переднебоковой хордотомии — операции, проводимой для уменьшения неустранимой боли в области туловища или нижних конечностей, — он совместно с коллегами заметил, что волокна, идущие от позвоночника, по всей видимости, заканчиваются примерно там, где как раз был открыт участок endorestiform nucleus.

Расположение endorestiform nucleus наводит Паскиноса на мысль, что данная область задействована в мелкой моторике. У других приматов этот участок пока не был обнаружен, и возможно, endorestiform nucleus является очередной уникальной чертой человеческой нервной системы. Пока, впрочем, это утверждать рано: проверить идею Паскинос рассчитывает в будущих исследованиях мозга шимпанзе.

Подробности о endorestiform nucleus описываются в новом атласе Паксиноса, называющемся Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture.