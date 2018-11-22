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Неприятный запах может быть признаком болезни 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Любой неприятный запах, исходящий изо рта или от тела, может быть признаком различных болезней. Именно поэтому нужно обратить на него пристальное внимание. Запах может свидетельствовать не только о каком-либо сбое, но и отталкивать окружающих вас людей.
Чаще всего плохой запах исходит изо рта. Нет ничего страшного в том, если по утрам ощущается несвежесть в полости рта. Но если она не исчезает после чистки зубов, стоит обратить на это внимание.
Постоянный неприятный запах изо рта связан с проблемами десен или желудка. Реже он может быть вызван синусовой, горловой или легочной инфекцией. Даже обычная простуда становится причиной для появления неприятного запаха из полости рта.
Повышенное потоотделение, не связанное с жарой или физическими нагрузками, тоже может стать признаком серьезной болезни. Правда, в подростковом возрасте в этом нет ничего страшного, а вот во взрослом стоит обратить внимание на подобные проблемы. Повышенная масса тела, дисфункция щитовидной железы или вегетососудистая дистония могут быть причиной чрезмерной потливости.
Если вы чувствуете, что вас преследует неприятный запах — обратитесь к врачу. Он подскажет вам, что делать в этой ситуации.
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